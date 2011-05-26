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ÖSYM 23 bin adayın sınavının neden iptal edildiğini açıkladı!

ÖSYM, 24 Nisan'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında 23 bin 24 adayın sınavlarının geçersiz sayılma nedenini açıkladı.

26 Mayıs 2011 03:00

T24 - ÖSYM, 24 Nisan'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında 23 bin 24 adayın sınavlarının geçersiz sayılma nedenini açıkladı.

ÖSYM, sınavı geçersiz sayılan 23 bin 24 adayın içinde çeşitli sebeplerden dolayı sınava girmeyen 22 bin 613 adayın da bulunduğunu" bildirdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, sınava 272 bin 496 adayın başvurduğu ve sınava 249 bin 472 adayın katıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Sınavı geçersiz sayılan 23 bin 24 adayın içinde çeşitli sebeplerden dolayı sınava girmeyen 22 bin 613 adayın da bulunduğu" belirtildi.

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