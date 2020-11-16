ÖSYM 15 sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, yapacağı sözlü sınav ile 15 sözleşmeli personel alacak. Sınav başvuru tarihinin son günü 1 Aralık.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sınav Hizmetleri Uzmanı" pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, Arapça, İngilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek.

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınavda adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekiyor.

Son tarih 1 Aralık

Başvurular, 1 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan sınav başvuru formu doldurarak internet ortamında yapılacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarihi ve saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek.