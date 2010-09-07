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ÖSYM: 12 sınavın soruları yenilenecek

ÖSYM, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sorularının sızdırıldığına dair hiçbir bulgunun olmadığını bildirdi.

07 Eylül 2010 03:00

T24 - ÖSYM, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sorularının sızdırıldığına dair hiçbir bulgunun olmadığını bildirdi. Ertelenen sınavlar içinse soruların yeniden hazırlanacağı açıklandı.


ÖSYM, KPSS ile ilgili iddialar üzerine ertelenen 12 sınavın 2010 yılı içinde gerçekleştirileceğini ve yeni sınav takviminin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.


ÖSYM Başkanlığı, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularının sızdırıldığına dair hiçbir bulgunun olmadığını bildirdi.


ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, 10-11 Temmuz’da yapılan KPSS’de kopya ve soru sızdırma iddialarıyla ilgili yapılan incelemelerin ve çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü belirtildi.


İncelemeler sürdüğü ve bilgiler netleştirilmeye çalışıldığı için ÖSYM tarafından bu süre zarfında yanlış anlaşılmaya fırsat verecek açıklamaların yapılmamasına özen gösterildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi.


"Bazı illerin emniyet müdürlüklerinin 11 Nisan 2010 tarihinde yapılan YGS sırasında kopya çekerken yakalanan ve organize olarak bu suça katıldığı tespit edilen adaylara yönelik sürdürdükleri çalışmalarla ilgili Merkezimizden istediği tüm bilgiler verilmekte ve gereği yapılmaktadır. Bu sınavda soruların sınav öncesinde sızdığına dair hiçbir bulgu yoktur."

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