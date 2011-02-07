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OSTİM'DEKİ PATLAMALARLA İLGİLİ 15 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU ANKARA (A.A)

07 Şubat 2011 18:48

-OSTİM'DEKİ PATLAMALARLA İLGİLİ 15 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 15 mağdur ve tanığın ifadesine başvurduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit'in koordinasyonunda toplam 5 savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan kişiler içinde hastanede tedavileri devam eden ve şuuru açık olan yaralılar da bulunuyor. Başsavcılığın soruşturmasında, patlamanın nedenine ilişkin bütün ihtimaller üzerinde durulurken, soruşturma da bu doğrultuda çok yönlü olarak sürdürülüyor. İş güvenliği ve yangın uzmanları ile makine, elektrik, inşaat ve kimya mühendisinin oluşturduğu 6 kişilik bilirkişi heyeti de patlamalara ilişkin incelemelerine devam ediyor.  Başsavcılık, bilirkişilerden, herhangi bir kişinin ya da kurumun açık hatasını tespit etmeleri durumunda, ön rapor vermelerini istedi. Patlamanın meydana geldiği iş yerlerinin muhasebe ve sigorta kayıtları ile mal stoklarına ilişkin kayıtlara başsavcılık tarafından el konuldu. Adli Tıp Grup Başkanlığındaki çalışmalar da devam ediyor. Yakınlarının kaybolduğunu bildiren kişilerden alınan DNA örneklerinin, olay yerinde bulunan cesetlerle karşılaştırıldığı, buna ilişkin kesin sonucun yarın akşam saatlerinde alınmasının beklendiği bildirildi. Adli Tıp personeli de 24 saat çalışmalarını sürdürürken, çalışmaların hızlandırılması için Adli Tıp Grup Başkanlığının bazı birimlerinden de personel görevlendirildiği kaydedildi. Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yiğit'in hafta sonu Adli Tıp Grup Başkanlığındaki çalışmaları yerinde takip ettiği öğrenildi.

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