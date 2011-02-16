-OSTİM'DEKİ PATLAMALAR LPG TÜPLERİNDEN ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca OSTİM ve İvedik'te meydana gelen patlamalara ilişkin hazırlanan raporda, her iki patlamanın da ''LPG tüplerinden çıkan gazın ortamı kaplaması ve alev alması sonucu meydana geldiği'' bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yaklaşık iki hafta önce meydana gelen patlamalarla ilgili raporlarını tamamladı. Raporlara göre, iki patlama da LPG tüplerinden çıkan gazın ortamı kaplaması ve alev alması sonucu meydana geldi. Ayrıca iş yerlerindeki LPG, asetilen ve oksijen tüpleri yangının şiddetinin artmasına ve patlamaların ard arda meydana gelmesine neden oldu. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, patlamaların ardından 3 gün boyunca ''başarılı bir kurtarma ve söndürme çalışmaları'' yürüttüğü belirtilen rapora göre, şiddetli patlamalar sonucu enkaz yığınına dönen iki iş yerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin cesedini çıkarırken, yangın ve yıkıntılar arasından 10 vatandaşı da yaralı olarak kurtardı. İkinci patlamada ise 9 vatandaşın cesedine ulaşan ekipler, yangın ve patlamalar devam ederken 5'ini merdivenle, birini ise sedyeyle olmak üzere toplam 6 işçiyi de yaralı olarak enkaz altından çıkardı. -OSTİM'E 5, İVEDİK'E 6 DAKİKADA ULAŞILDI- İtfaiye Daire Başkanlığı'nca hazırlanan rapora göre, OSTİM'de meydana gelen patlamada ihbar saatinden 5 dakika sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, toplam 46 araçla ve 109 personelle olaya müdahale etti. İvedik'teki patlamaya ise ihbardan 6 dakika sonra ulaşan ekipler, toplam 55 araç ve 198 personelle müdahalede bulundu. 3 gün boyunca görev yapan ekiplere K-9 arama kurtarma köpekleri de destek verdi. -İKİ PATLAMANIN NEDENİ DE AYNI- Raporda, iki patlamanın da çıkış sebeplerinin aynı olduğu belirtilirken, yangının, iş yerlerinde muhtelif miktarlarda bulunan LPG tüplerinden teknik bir arıza veya kaza sonucu ortama yoğun bir şekilde gaz çıkışının olması, belirlenemeyen bir ısı kaynağından çıkan alev veya kıvılcımla da ortamda sıkışan gazın parlaması ve patlamasıyla birlikte meydana geldiği açıklandı. İş yerlerindeki LPG, asetilen ve oksijen tüplerinin de yangının şiddetini artırdığı belirtildi.