-OSTİM'DEKİ İŞ YERİNİN İŞLETME BELGESİ YOKMUŞ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, OSTİM'de Mega Center adlı bir iş yerinde meydana gelen patlamaya ilişkin, ''İşletmenin işletme belgesinin olmadığını öğrendim'' dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Balanlı'nın tüm gelirini ölen madencilerin ailelerine bağışlayacağı ikinci kişisel resim sergisi, SGK'da açıldı. Serginin açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki Torba Yasa Tasarısı'nı protesto gösterilerinin hatırlatılması üzerine Dinçer, işçilerin haklarını korumak, taleplerini dile getirmek için yapacakları gösterilere itirazları olmadığını söyledi. Ancak gösteri yaparken hukukun öngördüğü şartlara uymak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerektiğini ifade eden Bakan Dinçer, ''Biz işçilerin hak kaybını sağlayacak bir düzenlemeyi bu kanunda yapmıyoruz'' diye konuştu. Dinçer, belediyelerde ücretlerini alamayan işçiler olduğunu, sadece bakmadığını, meseleleri görerek tedbir almaya çalıştığını belirtti. Ostim'de iş yerinde meydana gelen patlamanın hatırlatılması üzerine kaza olduğu andan itibaren olayın takip edildiğini, gerekli filmlerin ve kayıtların tutulduğunu bildiren Bakan Dinçer, ilk tespitlerine göre iş yerinin birkaç yıl önce taşındığını bildirerek, şöyle devam etti: ''Biz 2007 yılında denetim yapmışız. Bazı tespitler görmüşüz, ama onlar insan hayatını tehlikeye atacak tespitler değil. Nedenine ilişkin bir tespitte bulunmadık. İncelemelerimiz devam ediyor. Yine işletmede bir eksiklik olarak, işletmenin işletme belgesinin olmadığını öğrendim. Gerekçelerini, sebeplerini inceliyoruz. İnsanlarımızın hayatını kaybetmiş olması büyük üzüntü kaynağı. Çok sayıda yaralılarımız var. İş sağlığı ve güvenliği, önce insanın kendi sağlığını ciddiye almasıyla olabilir. Biz yapısal ve teknolojik tedbirleri alsak bile, eğer insanlar kendi hayatlarını önemsemiyorlarsa bu çok büyük bir zafiyettir.'' Sergi açılışına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ da patlamanın ardından ölü ve yaralı rakamlarına ilişkin farklı kaynaklardan açıklama yapılmasının, kafa karışıklığına sebep olduğunu söyledi. İl Valiliğinin yapacağı açıklamanın dikkate alınması gerektiğine işaret eden Akdağ, 112 ambulans ekiplerinin en kısa sürede olay yerine intikal ettiğini ve yaralıların hastanelere nakledildiğini belirtti.