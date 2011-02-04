-OSTİM'DEKİ İLK PATLAMADA 7 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara Valiliği, Ostim'deki ilk patlamada ölenlerin sayısını 7, hastanedeki yaralı sayısını da 12 olarak açıkladı. Valilik, 22 yaralının da taburcu edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 11.00 sularında, araştırma ve teknik-fenni incelemeleri devam eden, henüz nedeni anlaşılamayan patlamanın meydana getirdiği hasar ve enkaz kaldırma çalışmalarına, arama-kurtarma ekiplerince tüm gece boyunca devam edildiği belirtildi. Çalışmalarda enkaz altında kalan 1 fabrika çalışanının daha cesedine ulaşılmasıyla, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Biri ağır yaralı olmak üzere 12 yaralı vatandaşımızın tedavileri Ankara'da muhtelif hastanelerde halen devam edilmektedir. Ayrıca olayda yaralanan 22 vatandaşımızın da hastanelerde tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Özkanlar Hidrolik Makine İmalatı Limited Şirketi işletmesinde meydana gelen patlamaya ilişkin teknik-fenni incelemeler ile tüm arama ve kurtarma ekipleri ile iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Patlamayla ilgili tüm gelişmeler Ankara Valiliği Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir.'' Öte yandan enkaz altında bir kişinin daha olabileceğinin, işletme ilgilileri ve Afet İşleri Müdürlüğü tarafından belirtildiği de ifade edildi. Açıklamaya göre olayda hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şöyle: Ali Yiğit, Necdet Ali Tanışma(Danışma), Dursun Kavak, Satılmış Şimşek, Abdulkadir Kurt, Bayram Sönmez, Ahmet (soyadı belirlenemedi)'' Olayda yaralananlar ve tedavi gördükleri hastaneler de şunlar: Hasan Bozkurt (Atatürk E.A. Hastanesi), Mükremin Atmaca (Onkoloji E.A. Hastanesi), Abdurrahman Ersoy (Onkoloji E.A. Hastanesi), Atamer Ergün (Onkoloji E.A. Hastanesi), Faruk Ünlü (Onkoloji E.A. Hastanesi), Orhan Er (Ankara E.A Hastanesi), Murat Özbek (Numune E.A. Hastanesi), İbrahim Demir (Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A. Hastanesi), Güldal Ekim (Etlik İhtisas E.A. Hastanesi), Sadullah Çoban (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi), Hacı Ali Şahman (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi), Muhammet Altıntaş (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi''