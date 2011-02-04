-OSTİM'DEKİ İKİNCİ PATLAMADA 4 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, İvedik OSB'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada, 4 kişinin öldüğünü bildirdi. Vali Yüksel, içeride 10 veya 12 civarında çalışanın olduğunu da söyledi. Yüksel, patlamanın meydana geldiği iş yerindeki çalışmaları inceledikten sonra gazetecilere tekrar açıklamalarda bulundu. OSTİM'in çok sayıda organize sanayi bölgelerinden oluştuğunu ifade eden Yüksel, olayın meydana geldiği yerin İvedik OSB olduğunu kaydetti. Bugün akşam 19.45 sıralarında tiner boya atölyesinde bir patlama olduğu bilgisini aldıklarını anlatan Yüksel, ilin tüm imkanları ile olaya müdahale ettiklerini söyledi. Patlamadan dolayı içeride hayatını kaybeden 4 kişi olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu: ''Ayrıca iki çalışan buradaki kimyasal gazdan rahatsız oldu. 8 tane çalışan da yine içeriden yaralı olarak çıkarıldı. Bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendik. İçeride de 10 veya 12 civarında çalışanın olduğu anlaşılmaktadır. Bütün kurumlarımızla, Büyükşehir, Yenimahalle, Sivil Savunma, İl sağlık müdürlüğü ekipleri de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni gelişmeleri de sizinle paylaşacağız. Yüksel, ''İçeridekilerle bağlantı kurulabiliyor mu'' sorusuna ise ''bağlantı kuruyoruz, devamlı arkadaşlarımız psikolojik destek veriyor. ne yapmaları gerektiğini söylüyor ancak henüz tam anlamıyla içeriye girdiğimizi söyleyemeyiz, çünkü içerde kimyasal maddeler içerde son derece kuvvetli aşağıda yanmaya devam ediyor. Şu anda da bütün itfaiyeler bunu, köpüklü malzemeler söndürmeye çalışıyor'' dedi. Yüksel, patlamanın nedenine ilişkin bir soru üzerine ''tiner tanklarında meydana gelen bir patlama'' ifadelerini kullandı. Yüksel, atölyenin kaçak olduğu yönünde bilgi olduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: ''Şu anda içerde bize elini uzatıp, 'beni kurtarın diyen' insanlar var iken, bana göre atölyenin hukuki durumunu tartışmanın bana göre bir anlamı bulunmamaktadır. Ancak bilmenizi isterim ki bütün çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bu ve yanında, çevresinde olan bir kaç isim tespit ettiğimiz işyeri üzerinde çok ciddi bir çalışma yapacağız ve ne yapılması gerekiyorsa, yapanın yanında bırakmayız, bunu bilmenizi isteriz.'' Kimlik tespitinin yapılıp yapılmadığı yönündeki bir soru üzerine ise Yüksel, henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi. -İLK PATLAMA- Yüksel, OSTİM'de meydana gelen ilk patlamaya ilişkin ölü ve yaralı durumunun sorulması üzerine ise ''Orada da bildiğiniz gibi maalesef işyerinde çalışan 6 kişi hayatını kaybetti. 34 yaralıdan 19 tanesinin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Diğerleri hemen hepsi taburcu oldu. Ancak çalışanlar arasında yaptığımız incelemede enkaz altında kalan 2 tane daha çalışan vatandaşımızın olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bütün sivil savunma ekiplerimiz, uzman köpeklerle çalışmalarını sürdürüyor. Bu akşam umarım sonuç alırız'' dedi. Yüksel, bir soru üzerine çalışmaların sonuç alıncaya kadar aralıksız süreceğini bildirdi.