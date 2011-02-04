-OSTİM'DEKİ İKİNCİ PATLAMADA 10 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara Valiliği, OSTİM'deki ikinci patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 6 kişinin çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Günmak Torna İmalatı, Metsan Köşebent İmalatı ve Asya Pasifik Kimyevi Maddeler Pazarlama İşletmelerinin bulunduğu binalarda dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen ve teknik-fenni incelemeleri sürdürülen, nedeni henüz tam tespit edilemeyen yangın ve patlama sonucunda iş yerleri çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda 1'i ağır olmak üzere 6 yaralının tedavilerinin Ankara'daki muhtelif hastanelerde devam ettiğinin belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Yangın ve patlamalarda yaralanan ve muhtelif hastanelerde ilk müdahaleleri yapılan 14 yaralı vatandaşımız da taburcu edilmiştir. İş yerlerinde kimyevi maddelerin gece boyunca yandığı ve zaman zaman tüp patlamalarının olduğu olayda, Sivil Savunma Arama Kurtarma ve İl Sağlık ekipleri ile belediye, itfaiye araçları tüm gece boyunca çalışmalarını sürdürmüş olup, çalışmalar halen devam etmektedir. Büyük hasar meydana gelen binalarda özellikle bodrum katlarında arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangın ve patlamaların bulunduğu iş yerleriyle ilgili olarak çok yönlü araştırma ve inceleme yapmak üzere Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Bölge Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Bölge Grup Başkanlıkları tarafından oluşturulan denetim ekipleri çalışmalarına başlamıştır.'' Açıklamada, 6 bin 905 iş yerinin bulunduğu belirtilen, ancak 7 bin 823 elektrik abonesinin olduğu anlaşılan İvedik Organize Sanayi Bölgesinin tamamında genel iş yeri ve iş yeri güvenliği denetimlerinin ivedilikle başlatılması hususunda Ankara Valiliğince tüm ilgili kurumların talimatlandırıldıkları da vurgulandı. Patlamada yaralananların isimleri ve tedavi gördükleri hastaneler şöyle: ''Volkan Üçler ve Ozan Bozer (Numune E.A.H.), İbrahim Dal ve Nihat Gülerkaya (Etlik İhtisas E.A.H.), Volkan Özdemir ve Onur Çorum (Atatürk E.A.H.)'' Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerden kimliği belirlenen 1 kişinin Kilis doğumlu Hüseyin Yıldız (24) olduğu da bildirildi.