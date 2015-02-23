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OSTİM'de patlama; 5 işçi yaralandı

OSTİM'de bir işyerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi

23 Şubat 2015 22:19

Ankara OSTİM'de bir işyerinde LPG montaj servisinde, gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Yenimahalle ilçesi OSTİM Organize Sanayii Bölgesi 1354. Cadde (Eski 21) üzerinde bulunan Nokta LPG Otogaz Dönüşüm Sistemleri Toptan Satış Servisi'nde gaz aktarımı sırasında LPG tüpü patladı. Patlamada, depoda bulunan 5 işçi yaralandı.

İşçileri ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Patlamanın şiddetiyle LGP servisinin çatısı çöktü, etrafa parçaları saçıldı. Yaralılar, ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların vücutlarında üçüncü derece yanık oluştuğu öğrenildi.

Patlamanın yaşandığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi olması nedeniyle ilk anda büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı araçlarda hasar meydana geldi, iş yerlerinin camları kırıldı, kapalı bazı kepenkler de yerinden fırladı.

3 Şubat 2011 tarihinde OSTİM'de meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 yıl sonunda tutuklu sanık kalmamıştı.

 

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