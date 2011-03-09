-OSTİM'DE PATLAMA ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki (OSTİM) bir iş yerinde meydana gelen patlama maddi hasara neden oldu. OSTİM sanayi bölgesinde bulunan, tıbbi medikal malzeme üretilen iş yerinde, ilk belirlemelere göre, doğalgaz tankındaki sızmadan dolayı patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı, iş yerinde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ve emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İş yerindeki hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.