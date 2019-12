-OSTİM'DE PATLAMA: 4 ÖLÜ, 27 YARALI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, OSTİM'de iş yerinde meydana gelen patlamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 26-27 civarında yaralı bulunduğunu bildirdi. Bakan Atalay, patlamanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Atalay, burada yaptığı açıklamada, Ostim'in Türkiye'nin gözbebeği iş merkezlerinden biri olduğunu söyledi. İş yerindeki patlamanın saat 11.00 dolayında meydana geldiğini ifade eden Atalay, ''Bunun teknik boyutları araştırılıyor, ama şimdi bizim için önemli olan patlama sonucu çok can kaybı olmasın, dileğimiz temennimiz ve çalışmamız bunun için. Maalesef şu ana kadar dört çalışanımız hayatını kaybetti.'' dedi. Atalay, bütün imkanların seferber edildiğini belirterek, ''Ankara'nın, belediyemizin yoğun çalışması devam ediyor'' diye konuştu. Şu anda içeride halen enkaz altında birkaç çalışanın bulunabileceğini bilgisini aldığını kaydeden Bakan Atalay, ''OSTİM Başkanımız burada, iş yeri sahibi Hasan Özkan'la da biraz önce görüştük. Onların da en önemli dileği bütün bunlar hallolur, önemli olan can kaybı olmasın, can kaybı az olsun'' dedi ''İnşallah bu enkazın altında, bu çalışmalar sonucu daha fazla can kaybı olmasın, can kaybı vermeyelim'' ifadelerini kullanan Atalay, şunları kaydetti: ''Yaralı sayısı 26-27 civarında. Onlar acilen en hızlı şekilde hastanelere yetiştirildi. Bunlardan 4'ünün durumu biraz ağır görünüyor. Onlarla ilgili de doktorlarımız elinden geleni yapıyor. Bütün OSTİM, Ankara seferber oldu. Belediye Başkanlarımız, Valimiz hepimiz buradayız. Bu büyük bir kaza tabii...'' Bakan Atalay, patlamanın nedeninin sorulması üzerine bu konuda erken bir şey söylememek gerektiğini belirterek, ''Bu konuda, gerçi iş yeri sahibinin bazı tahminleri var ama teknik çalışmayı da beklemek lazım. Onun için ben o konuda bir şey söylemeyeyim'' diye konuştu. Başka bir soru üzerine de Atalay, ''Enkaz altında çok kişinin olmadığı, birkaç kişiyi geçmeyeceği yönünde tahminler var'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin olayın yaşandığı yere gelerek yetkililerden bilgi aldı.