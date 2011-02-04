-OSTİM'DE BİR CESET DAHA ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ostim'deki ikinci patlamanın olduğu bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ostim Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'deki bir iş yerinde dün saat 19.30 sıralarında çıkan yangın ve patlamalar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde de devam edildi. Patlamaların olduğu iş yerinin bodrum katında iş makinelerinin yardımıyla arama yapan ekipler burada bir kişinin daha cesedine ulaştı. Çıkarılan ceset Yeni Mahalle Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Öte yandan, bölgedeki yangının sonrasında başlatılan soğutma çalışmaları tamamıyla sonlandırıldı. Bu arada, yakınlarından haber alamayan bazı vatandaşların, polisin güvenlik çemberine aldığı olay yerinin dışındaki bekleyişi sürüyor. Polisin güvenlik çemberi içine aldığı alana, bölge içindeki iş yeri sahipleri ve çalışanları alınmıyor.