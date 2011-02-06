-OSTİM'DE ARAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Ankara Valiliği, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerindeki yangın ve patlama yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde 3 Şubat 2011 tarihinde yaşanan yangın ve patlamalarla ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangın mahallerinde ve enkazların altında kimsenin kalmadığının anlaşılmasıyla enkaz kaldırma çalışmalarının 5 Şubat tarihi itibariyle tamamlandığı belirtildi. Yangın ve patlamalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 53 kişiden 1'i ağır olmak üzere 12 kişinin tedavilerine halen muhtelif hastanelerde devam edildiğine işaret edilen açıklamada, 41 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi. Yangın ve patlamaların meydana geldiği iş yerlerinde çevre güvenlikleri sağlanarak adli ve idari soruşturma ile araştırmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, OSTİM OSB'de hayatını kaybedenlerin; Ali Yiğit, Nejdet Ali Tanışmak, Dursun Kavak, Satılmış Şimşek, Abdulkadir Kurt, Bayram Özkan, Abdullah Karakulak, Ahmet Özdemir ve Mükremin Atmaca, yaralıların ise Hasan Bozkurt, Orhan Er, Murat Özbek, İbrahim Demir, Güldal Ekim, Hacı Ali Şahman ve Muhammet Altınbaş olduğu bildirildi. Açıklamada, İvedik OSB'de ölenlerin ise Cengiz Soyalp, Hüseyin Yıldız, Servet Yurttaş, Dilek Gürer, Aydın Çapraz, Aydemir Çapraz, Hazım Çavdar, Hüseyin Okçu, Deniz Demirbaş, Aytaç Akkaya ve Cihan Çifci olduğu belirtilirken, Volkan Üçler, Ozan Bozer, Nihat Gülerkaya, Volkan Özdemir ve Onur Çorum'un ise tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.