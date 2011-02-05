Ostim'de 918 kaçak işyeri var!

T24 - Ostim’de 17 kişinin öldüğü patlamaların yaşandığı işyerlerinde aynı firmanın hem ürettiği, hem de doldurduğu tüpler kullanılmış. Tüpler olay günü daha yeni doldurulmuş.



Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden olan Ankara OSTİM’de önceki gün art arda gerçekleşen patlamaların bilonçosu ağır oldu.





İlk patlama hidrolik makine üreten bir işyerinde oldu. Bu patlamadan saatler sonra da bölgeye sadece bir km uzaklıktaki traktör ve iş makinesi yedek parçası üreten bir başka işyerinde ikinci patlama yaşandı.





Her iki işyerinde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan rakamlara göre 17 olarak bildirilirken, 30’un üzerinde yaralı olduğu belirtildi.





Patlamaların işyerlerinde kullanılan ve birinde oksijen diğerinde ise asetilen gazı bulunan, birbirine bağlı çalışan tüplerin infilak etmesiyle meydana geldiği bildirildi.





Olayın aydınlatılması için Valilik bünyesinde bir kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında görev alan Emniyet’ten olay yeri inceleme ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen dört savcı, Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen bir ekip, AKUT, Sivil Savunma, Kızılay, İtfaiye ve Belediye ekipleri önceki gün başlattıkları incelemeleri dün de sürdürdü.



Ruhsatı Yenimahale Belediyesi verdi

Edinilen bilgiye göre, iki işyerindeki sanayi tüpleri aynı firma tarafından imal edildi ve dolumları da yine aynı firma tarafından yapıldı.





Uzmanlar, üretici firmanın imalatında hata olup olmadığını, patlamaların herhangi bir gaz sızmasından mı kaynaklandığını, gaz kaçağı olup olmadığını veya kasten mi patlatıldığını araştırıyor.





Her iki işyerinde bulunan ve faciaya neden olan tüplerin aynı gün içerisinde doldurulduğu da iddialar arasında yer alıyor.





Ostim Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, patlamanın meydana geldiği işyerlerindeki tüplerin imalatını yapan firmanın başka hangi işyerlerine tüp verdiğinin araştırıldığını söyledi. Aynı firmadan tüp alan işyerleri tedbir almaları konusunda uyarılıyor. Öte yandan patlamanın meydana geldiği işyerlerinin ruhsat verilmeye uygun olmadığı iddia ediliyor.





Olay bölgelerinde inceleme yapan savcılar, Yenimahalle Belediyesi ve Ostim Sanayi Bölgesi (OSB) yetkililerinden işyerine ruhsat verilmesi için hangi evrakların gerektiğine ve bu iki işyerine ait evrakların hangi tarihte ilgili kuruma gönderildiğine dair bilgi istedi.





Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSB’de bulunan işyerlerine kendilerinin ruhsat vermediğini, sorumluluğun tamamen OSB Başkanlığı’na ait olduğunu iddia etti. Ancak OSB Başkanı Gültekin iki işyerinin ruhsatının 2002 yılında birçok eksik evrak bulunmasına rağmen Yenimahalle Belediyesi tarafından verildiğini söyledi. Gültekin, belediyenin kendilerine ruhsat yetkisini 2006 yılında verdiğinin altını çizdi. Gültekin, Yenimahalle Belediyesi’nin bu işyerlerine verdikleri ruhsatta faaliyet alanlarının da farklı olarak gösterildiğini iddia etti.





Ankara Valiliği Ostim’de 6 bin 905 ruhsatlı işyeri bulunduğunu ancak, 7 bin 823 elektrik abonesi olduğunu açıkladı. Aradaki bini aşkın fark ise kaçak çalışan işyeri sayısı.





Ostim’deki ikinci patlamanın meydana geldiği MET-SAN’da çalışan yaklaşık 21 kişinin o gece patlamadan sadece yarım saat önce birlikte akşam yemeği yedikleri ve patlama esnasında da çay molasında oldukları öğrenildi.





Patlamanın ardından cesetlerine ulaşılanlardan yedisinin kimliği kesin olarak tesbit edilirken kayıp on kişinin kimlikleri ise patlamanın şiddeti ile 500 metrelik alana dağılan ceset parçalarının incelenmesiyle belirlenecek.



Üç kardeşten ikisi öldü biri kurtuldu

İkinci patlamanın meydana geldiği METSAN’da çalışan üç kardeşten ikisinin ölenler arasında olduğu belirtiliyor.





Aynı yerde çalışan üç kardeşten en küçüğü olan İkram Çapraz’ın annesini diyalize götürmek için diğer iki kardeşinden önce işyerinden erken ayrıldığı belirtildi. Diğer kardeşlerin ise patlama sırasında işyerinde oldukları bildirildi.





Enkaz altında olduğu tahmin edilen kardeşlerin büyüğü İbrahim Çapraz evli ve üç çocuk babasıydı. Ortanca kardeş Aydın Çapraz’ın ise bir çocuğu olduğu ve 35 yaşlarında olduğu bildirildi. İşten erken ayrıldığı için ölümden son anda kurtulan İkram Çapraz’ın sigortasız çalıştırıldığı iddia ediliyor.





Patlama sırasında mesaiye kalan 21 kişi arasında, 36 yaşındaki Makine Mühendisi Dilek Güler de bulunuyordu. Dilek Güler de yaşamını kaybetti.



