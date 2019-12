-OSTİM KURBANLARI TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A)- 09.02.2011 - İvedik Organize Sanayi Bölgesindeki bir işyerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden Aydemir Çapraz, Aydın Çapraz ve Aytaç Akkaya toprağa verildi. Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çapraz kardeşler ile Akkaya'nın aileleri ve yakınları katıldı. Namazın ardından Çapraz kardeşler ve Akkaya'nın cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. -2. PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN HÜSEYİN OKÇU Patlamada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Okçu için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki Selimiye Cami'sinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Okçu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından son kez evine getirilen Okçu'nun cenazesi, Elvan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Okçu'nun yeni ev aldığı ve konut kredisini ödemeye çalıştığı öğrenildi. Yakınları, Okçu'nun diyaliz hastası annesine ve üniversitede okuyan kardeşine de baktığını ifade etti. -ÖZDEMİR, AYAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ İvedik'te meydana gelen ikinci patlamada hayatını kaybedenlerden Ahmet Özdemir'in cenazesi de Ayaş ilçesinde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumunda kimliği belirlenen ve cenazesi yakınlarına teslim edilen Özdemir için Ayaş Sinanlı Mahallesi camisinde tören düzenlendi. Törene, Özdemir'in eşi Hafize, çocukları Dilara Rabia ve Emrecan, ağabeyi Adil Özmedir'in yanı sıra Ayaş Kaymakamı Sait Özkılınç, Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Özdemir'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Pınaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özdemir'in aynı iş yerinde 14 yıldır ustabaşı kaynakçı olarak çalıştığı, 900 lira maaş aldığı öğrenildi. -CHP, PATLAMALARIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ CHP, Ankara Ostim ve İvedik'te meydana gelen, 20 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda muhtemel ihmallerin belirlenmesi, sorumluların tespit edilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 36 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesinin gerekçesinde, patlamaların ardından ortaya çıkan bilgilerin, patlamalarda ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının büyük ihmallerinin olduğunu ortaya koyduğu savunuldu. Türkiye'de, insan emeğine gereken önemin verilmediği, taşeronlaşma, kayıt dışı istihdamın, gerekli denetimler yapılmadığı için artış gösterdiğinin belirtildiği gerekçede, OSTİM ve İvedik'teki patlamaların da böyle bir ihmaller zincirinin sonucu olduğunun düşünüldüğü ifade edildi. Gerekçede, ''İş yerleri, OSTİM'deki patlamalar öncesinde, kaçak işçi ve kaçak mazot konusundaki şikayetler sonucunda gereği gibi denetlenseydi, bugün 20 yurttaşımız halen hayatta olabilecekti'' denildi. Hayatlarını kaybeden işçilerin, sosyal güvenlik kurumlarında kayıtlarının bulunmadığına işaret edilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Patlamalar sonucunda bakanlarca yapılan, sorumluluğu üzerinden atma niyetli açıklamalar da toplumsal acıları daha da artırmıştır. Artık sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktan çok OSTİM ve İvedik'te yaşanan faciaların, ülkenin dört bir yanındaki sanayi merkezlerinde yaşanabileceğini düşünerek hareket etmeli ve bu tür olası faciaların nasıl önüne geçebileceğimizi konuşmalıyız. Çünkü sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmayan her bir yurttaşımızın can güvenliği, her çalışanın olası bir vefat durumunda, geride bırakacağı yakınları biz siyasilerin sorumluluğu altındadır.'' -SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu üyeleri, OSTİM ve başka yerlerdeki ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan iş kazaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı. Platform üyesi sendika ve meslek odalarının temsilcilerinin bulunduğu grup, ''Cinayetlere Alışma ve Sosyal Güvenliksiz Bakanlığı'' yazılı pankart açıp, ''Torba yasa açıldı, iş cinayetleri saçıldı'', ''OSTİM'de patlayan torba yasadır'', ''İş cinayetleri kader değildir'' yazılı dövizler taşıdı. Platformun sözcüsü Ramazan Pektaş, burada yaptığı açıklamada, OSTİM'de 20, Afşin'de 1, Antalya'da 2 kişinin ''iş cinayetleri'' sonucu hayatını kaybettiğini, 50'den fazla emekçinin yaralandığını söyledi. ''İşçi sağlığı'' ibaresinin yasadan kaldırılarak ''iş sağlığı'' ifadesine yer verildiğini belirten Pektaş, işin sağlığını düşünen düzenlemeler sonucunda, Tuzla'da, Davutpaşa'da, Zonguldak'ta, Balıkesir'de, Bursa'da, Antalya'da çok sayıda emekçinin öldüğünü ifade etti. Pektaş, ''torba'' yasa tasarısını, ''çorba yasa'' olarak niteleyerek, OSTİM ve İvedik'te yaşanan son patlamalarda sadece emekçilerin değil, sosyal devletin de öldüğünü savundu. Birkaç hafta önce TMMOB ve TTB'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir açıklama yaparak, iş güvenliği mühendisliği ve iş yeri hekimliği konusundaki yanlışlıklara dikkati çekmeye çalıştıklarını anlatan Pektaş, siyasi iktidarın uyarıları provoke etmeye çalıştığını iddia etti. Pektaş, son yıllarda çalışma yaşamının denetiminin piyasalaştırılması ve taşeronlaştırılmasının yaygınlaşması sonucunda seri iş cinayetlerinin gittikçe arttığını öne sürerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışanların değil, patronların sesini duyduğunu, asgari ücreti, çalışma saatlerini ve biçimini, iş güvencesizliğini, işsizliği hep işverenin isteklerine göre düzenlediğini öne sürdü. Çalışma yaşamının katılımcı ve demokratik bir yaklaşımla çalışanların sigortasız ve güvencesiz bırakılmasını önleyerek, sendikasızlaştırmayı değil, sendikalı olmayı özendirmesi gerektiğini dile getiren Pektaş, kayıt dışı çalıştırmayı önleyip insanca bir yaşamı sürdürecek ücretle çalışılması sağlanarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Pektaş, insan odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasının takipçisi olacaklarını söyledi. Pektaş, ''Daha düşük maliyet ve daha fazla kar uğruna daha fazla insan ölmesin'' dedi. KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar da Türkiye'nin iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa Birliği üyeleri arasında ise birinci olduğunu ifade etti. Açıklamaların ardından grup, ''Cinayetlere Alışma ve Sosyal Güvenliksiz Bakanlığı'' yazılı pankartı, bakanlığın Eskişehir Yolu tarafındaki kapısına astı.