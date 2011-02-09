-OSTİM KURBANI DİLEK GÜRER TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A)- 09.02.2011 - İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Dilek Gürer'in cenazesi toprağa verildi. Gürer için ilk tören Sokullu Caddesi'ndeki Hacı Bektaş Vakfında düzenlendi. Törene Dilek Gürer'in annesi Sakine, babası Halil, ağabeyi Nihat, kardeşi Demet Gürer'in yanı sıra CHP'li milletvekilleri Hakkı Süha Okay, Ahmet Ersin, Malik Ejder Özdemir, Çetin Soysal ve Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık da katıldı. Alevi geleneklerine göre düzenlenen cenaze törende Gürer'in tabutuna beyaz bir duvak örtüldü. Cenazenin kaldırılması sırasında Dilek Gürer'in annesi Sakine Gürer, ''Yavrum beni bırakıp gittin. Nasıl dayanacağım?'' sözleriyle kızının tabutuna uzun süre sarıldı. İvedik'te patlamanın meydana geldiği işletmede makine mühendisi olarak görev yapan Dilek Gürer'in cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.