OSTİM Başkanı: Binlerce insan, iş arıyor ama 'çalışmamak için iş' arıyor

OSTİM Başkanı Orhan Aydın, "Binlerce insan, iş arıyor ama 'çalışmamak için iş' arıyor. Emek vermeyecek, masa başında oturacak, istediği böyle bir şey" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat yazısında, "İşsizlik... Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri.Ama... OSTİM'de... İşletmeler, "eleman arıyorlar." Örneğin... Kaynakçı... Torna tezgâhı için nitelikli eleman... Dış ticaret elemanı... İş makinesi operatörü... Başlangıç maaşı, 7 bin 500 lira. Sigorta... Yemek... Ulaşım... Kıyafet... Hepsi işletmeden. Orhan Aydın, dedi ki: Yok... Yok... Yok... Kalifiye... Meslek eğitimi almış eleman... Yok... Bulsak, başımızın üzerinde yeri var." ifadesini kullandı.

Donat şunları kaydetti:

"OSTİM'in, "Lideri... Lokomotifi" Orhan Aydın, "Bir şey daha" söyledi... Paylaşmalıyız: Binlerce insan... İş arıyor ama... "Çalışmamak için iş" arıyor. "Emek vermeyecek... Masa başında oturacak..." İstediği böyle bir şey. Yani... Otobüse binecek... Ön sırada, şoför mahallinde oturacak... Cam kenarında... Ve "para ödemeden" yolculuk yapacak. Orhan Aydın'ın sözleri, "eğitim sistemindeki sakatlığın" somut göstergesi."