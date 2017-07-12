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Spor

Östersunds - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray yeni sezonda ilk resmi sınavına çıkıyor

12 Temmuz 2017 13:45

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşacak.

Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. (TRTSpor)

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