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ÖSS'de değişiklik yok

YÖK, ÖSS tarihlerinde bir değişiklik olmayacağını açıklayarak, başvuru tarihlerini belirledi.

29 Aralık 2009 02:00

T24 - YÖK Genel Kurulu'nda, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nın başvuru tarihleri 18 Ocak-12 Şubat 2010, lisans yerleştirme sınavlarının başvuru tarihleri ise 5-14 Mayıs 2010 olarak belirlendi. Sınav tarihlerinde değişiklik yapılmadı.


YÖK Genel Kurulu sonrasında yapılan yazılı açıklamada, kurulda Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın Samsun'da kurmak istediği Canik Başarı Üniversitesi, Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı'nın İstanbul'da kurmak istediği Süleyman Şah Üniversitesi ve Türkiye Diyanet Vakfı''nın kurmak istediği İstanbul Ön Asya Üniversitesi'ne ilişkin sunumların izlendiği olumlu görüşle Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildiği bildirildi. Genel kurulda ayrıca,

YGS ile LYS ilişkin kılavuz görüşülmüş ve karara bağlandı. Buna göre, YGS için başvuru tarihleri 18 Ocak-12 Şubat 2010, LYS için başvuru tarihleri 5-14 Mayıs 2010 olarak belirlendi. YGS 11 Nisan 2010'da, LYS ise 19-20 Haziran 2010 ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılacak. Buna göre; LYS 1 (Matematik) 19 Haziran 2010, saat 10.00, 120 dakika; LYS 5 (Yabancı Dil) 19 Haziran 2010, saat 14.30, 120 dakika; LYS 4 (Sosyal Bilimler) 20 Haziran 2010, saat 10.00, 135 dakika; LYS 3 (Edebiyat, Coğrafya) 26 Haziran 2010, saat 10.00, 120 dakika; LYS 2 (Fen Bilimleri) 27 Haziran 2010, saat 10.00, 135 dakika.

Toplantıda 11 fakülteye de dekan ataması yapıldı. Ataması yapılan fakülteler ve dekanları şöyle:

Ankara İletişim Prof. Dr. Eser Köker

Veteriner Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu

Bitlis Eren Fen-Edebiyat Prof. Dr. Metin Başarır

Gazi Eczacılık Prof. Dr. Turhan Baykal

Mühendislik Prof. Dr. Nail Ünsal

Giresun Tıp Prof. Dr. Orhan Yalçın

Hacettepe Diş Hekimliği Prof. Dr. Celal Tümer

Eczacılık Prof. Dr. Lütfiye Ömür Demirezer

Güzel Sanatlar Prof. Dr. Uğurcan Akyüz

Marmara İlahiyat Prof. Dr. Raşit Küçük

Uşak Eğitim Prof. Dr. Fatma Acun

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