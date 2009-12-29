ÖSS'de değişiklik yok

T24 - YÖK Genel Kurulu'nda, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nın başvuru tarihleri 18 Ocak-12 Şubat 2010, lisans yerleştirme sınavlarının başvuru tarihleri ise 5-14 Mayıs 2010 olarak belirlendi. Sınav tarihlerinde değişiklik yapılmadı.





YÖK Genel Kurulu sonrasında yapılan yazılı açıklamada, kurulda Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın Samsun'da kurmak istediği Canik Başarı Üniversitesi, Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı'nın İstanbul'da kurmak istediği Süleyman Şah Üniversitesi ve Türkiye Diyanet Vakfı''nın kurmak istediği İstanbul Ön Asya Üniversitesi'ne ilişkin sunumların izlendiği olumlu görüşle Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildiği bildirildi. Genel kurulda ayrıca,



YGS ile LYS ilişkin kılavuz görüşülmüş ve karara bağlandı. Buna göre, YGS için başvuru tarihleri 18 Ocak-12 Şubat 2010, LYS için başvuru tarihleri 5-14 Mayıs 2010 olarak belirlendi. YGS 11 Nisan 2010'da, LYS ise 19-20 Haziran 2010 ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılacak. Buna göre; LYS 1 (Matematik) 19 Haziran 2010, saat 10.00, 120 dakika; LYS 5 (Yabancı Dil) 19 Haziran 2010, saat 14.30, 120 dakika; LYS 4 (Sosyal Bilimler) 20 Haziran 2010, saat 10.00, 135 dakika; LYS 3 (Edebiyat, Coğrafya) 26 Haziran 2010, saat 10.00, 120 dakika; LYS 2 (Fen Bilimleri) 27 Haziran 2010, saat 10.00, 135 dakika.



Toplantıda 11 fakülteye de dekan ataması yapıldı. Ataması yapılan fakülteler ve dekanları şöyle:



Ankara İletişim Prof. Dr. Eser Köker



Veteriner Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu



Bitlis Eren Fen-Edebiyat Prof. Dr. Metin Başarır



Gazi Eczacılık Prof. Dr. Turhan Baykal



Mühendislik Prof. Dr. Nail Ünsal



Giresun Tıp Prof. Dr. Orhan Yalçın



Hacettepe Diş Hekimliği Prof. Dr. Celal Tümer



Eczacılık Prof. Dr. Lütfiye Ömür Demirezer



Güzel Sanatlar Prof. Dr. Uğurcan Akyüz



Marmara İlahiyat Prof. Dr. Raşit Küçük



Uşak Eğitim Prof. Dr. Fatma Acun



