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Ekonomi
Deutsche Welle

Osram istihdam azaltacak

Aydınlatma malzemeleri üreten Osram şirketi, 8 bin kişilik istihdam kesintisine gidileceğini açıkladı.

30 Temmuz 2014 12:25

Münih merkezli Osram'dan dün konuyla ilgili yapılan açıklamada, istihdam kesintisinin 3 yıla yayılacağı belirtildi.

Uygulama Münih, Augsburg, Berlin ve Eichstätt'teki tesisleri ve yurtdışındaki işletmeleri de kapsıyor.

Osram'ın Almanya'daki tesislerinde bin 700, yurdışındaki fabrikalarda ise 7 bin 800 kişilik kesinti yapılacak.

İstihdam azaltımına gerekçe olarak aydınlatma ürünlerine olan talebin düşüşü gösterildi. Osram yönetimi personel azaltımıyla sağlanacak tasarrufun 260 milyon euro dolayında olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AydınlatmaOsramMünih Augsburg BerlinEichstättAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/dpa/NHBK

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