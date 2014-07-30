Osram istihdam azaltacak

Münih merkezli Osram'dan dün konuyla ilgili yapılan açıklamada, istihdam kesintisinin 3 yıla yayılacağı belirtildi.

Uygulama Münih, Augsburg, Berlin ve Eichstätt'teki tesisleri ve yurtdışındaki işletmeleri de kapsıyor.

Osram'ın Almanya'daki tesislerinde bin 700, yurdışındaki fabrikalarda ise 7 bin 800 kişilik kesinti yapılacak.

İstihdam azaltımına gerekçe olarak aydınlatma ürünlerine olan talebin düşüşü gösterildi. Osram yönetimi personel azaltımıyla sağlanacak tasarrufun 260 milyon euro dolayında olduğunu açıkladı.