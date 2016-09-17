ÖSO'ya bağlı 3 grup daha ABD anlaşmazlığı nedeniyle operasyondan çekildi

ÖSO'ya bağlı Ahrar El Şarkiyye'nin ardından Mare Devrimcileri, Sukur Cebel ve Suvvar Tel Rıfat grupları da ABD askerlerinin Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda yer alması nedeniyle harekattan çekildi.



Sputnik News'ta yer alan habere göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD ile ÖSO arasındaki kriz giderek büyüyor.



ÖSO çatısı altında Türkiye ile birlikte IŞİD'e karşı savaşan 8 Suriyeli muhalif savaşçı grup ABD askerleri ile operasyonda yer almak istemiyor. Ayrıca ÖSO grupları ABD'nin Suriye topraklarında olmasına tepki gösteriyorlar. Türkiye, ÖSO gruplarını ikna etmek için dün akşam ABD'li askerler ve gruplar arasında bir toplantı yaptı. Ancak toplantıda ÖSO gruplarını ikna edilemedi. Bu toplantı sonuçsuz çıkınca bugün de Çobanbey kasabasında Türk askeri, MİT, ABD askeri ve ÖSO'dan üst düzey kişilerin katımıyla başka bir görüşme yapıldı.



Toplantıda ÖSO gruplarının çoğu ABD askerleri ile birlikte operasyon yer almak istemediklerini açıkladı. Türkiye sadece kendilerine bağlı çalışmalarını önermesine rağmen, ABD ile aynı cephede savaşmayı kabul etmediler.



Toplantı sonucunda ÖSO'ya bağlı Feylak'uş Şam, Sultan Murat Tümeni,Hamza Tugayı, Mutasım Tümeni, Liva Tahrir ve Suvvar Şimal Fırat Kalkanı operasyonunda kalmayı kabul ederken, Ahrar El Şarkiyye, Mare Devrimcileri, Sukur Cebel ve Suvvar Tel Rıfat grupları ise harekattan çekildiler.

'Halep'in güneyine gideceğiz'

Ayrılmaya ilişkin açıklama yapan Sukur El Cebel grubu, ABD nedeniyle Fırat Kalkanı operasyonundan çekildiğini açıklayarak, Halep güneyine gideceğini belirtti. Türkiye'nin daveti üzerine dün Çobanbey kasabasına operasyon nedeniyle gelen 4'ü komutan 29 Amerikan askeri ÖSO grupları tarafından protesto edilmişti. Protesto nedeniyle ABD askerleri, Türk askerleri tarafından güçlükle kasabadan çıkartılmıştı.

