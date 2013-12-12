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Dünya

ÖSO'nun üst komutanı Selim İdris Suriye'den kaçtı mı?

Özgür Suriye Ordusu'nun lideri Selim İdris'in, Suriye İslam Cephesi tarafından ülkeyi terk etmeye zorlandığı öne sürüldü

12 Aralık 2013 12:56

Suriye'de 3 yıla yakın zamandır devam eden iç savaşta, çoğunlukla düzenli ordudan kaçan askerler tarafından kurulan ve yönetime karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) lideri Selim İdris ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. ABD'li bir yetkili, İdris için"İslam Cephesi’nin karargahını ele geçirmesi üzerine ülkeyi terk etti” dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Suriye’de Beşşar Esad yönetimine karşı Mart 2011’de başlayan isyanın ardından, özellikle ordudan kaçan askerler tarafından kurulan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) üst komutanı Selim İdris, Suriye İslam Cephesi tarafından ülkeyi terk etmeye zorlandı.

General Selim İdris’in önce Türkiye ’ye geçtiği, buradan da Katar’a uçtuğu öne sürülürken, ABD’li bir yetkili, İdris için, “İslam Cephesi’nin karargahını ele geçirmesi üzerine ülkeyi terk etti” dedi. ABD, Selim İdris’e Suriye’ye dönmesi yönünde tavsiyede bulunurken Wall Street Journal’a konuşan bir ABD’li yetkili, “Bunun Suriye Askeri Konseyi ve General İdris’in sonu anlamına geldiğini söyleyemem” dedi. Bir başka ABD’li yetkili ise yaşananları “iç darbe” olarak değerlendirdi. İslam Cephesi’nin bir sözcüsü de İdris’in ülkeyi terk ettiğini doğruladı.

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