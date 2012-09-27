ÖSO'nun 5 subayı tekrar Esed birliklerinin tarafına geçti!

Suriye'de isyan başlamadan, 19 ay önce Esed yanlısı olan daha sonra Özgür Suriye Ordusu'na katılan üç subay, iki kıdemli subay ve altı sivil Rısya, Çin ve İran yetkilerinin de katıldığı bir toplantıda tekrar Esed birliklerine katılma kararı aldı.

AFP'nin haberine göre; üç subay, iki kıdemli subay ve altı sivil Suriyeli, ÖSO'dan ayrılarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verme kararı aldı.

Şam'da Esad rejiminin gözetiminde düzenlenen muhalefet toplantısında açıklanan kararla, bir süre önce Suriye rejimindeki görevlerinden ayrıldığını ve ÖSO katıldığını duyuran Yarbay Halid Abdurrahman el Zamel de böylece eski görevine döndü.

Yarbay Zamel, "Yol açılmıştır" diyerek, diğer isyancılara ayaklanmaya son verme çağrısı yaptı.

Suriye'nin güneyinde bulunan ÖSO askerlerine komuta eden ve muhaliflerin askeri konseyinde başkan yardımcısı olarak da görev yapan Yarbay Zamel, ordu saflarına geri dönmeye ve Ulusal Uzlaşma Bakanlığı ile işbirliği yapmaya karar verdiklerini bildirdi.

Toplantıya Rus, İran ve Çin büyükelçilerinin de katıldığı belirtildi.

Bunun üzerine ÖSO da, "Zamel'in muhaliflerin içine sokulmuş ajanlardan biri olduğu" ya da "Taraf değiştirmeye zorlandığı" gibi iddialarda bulundu.