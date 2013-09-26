ÖSO: Uluslararası müdahale olmazsa Suriye ikinci Afganistan, Somali olacak

Daily Telegraph gazetesi, Suriye muhalefetinin bölündüğünü ve İslamcıların şeriat devleti istediğini yazdı. Haberde, Özgür Suriye Ordusu'nun sözcüsü Fahad el Masri’nin, “Uluslararası müdahale olmazsa Suriye ikinci bir Afganistan, ikinci bir Somali olacak” sözleri de yer aldı.

Gazetenin haberinde özetle şöyle denildi:

"Batılı ülkelerin Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı ılımlı bir muhalefet oluşturma umutları ciddi bir darbe aldı ve isyancılar içindeki hakim İslamcı gruplar ayrı hareket edeceklerini ve şeriat devleti kurmak istediklerini açıkladı. Yeni İslamcı ittifakta, El Kaide lideri Eyman Ez-Zevahiri'ye bağlılık yemini eden Nusra Cephesi ile radikal İslamcı örgüt Ahrar eş-Şam (Özgür Suriyeli İnsanlar) da yer alıyor."

‘Suriye ikinci Afganistan ve Somali olur’

"Laik gruplar bu gelişmenin ABD Başkanı Barack Obama'nın 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıdan sonra gündeme gelen askeri müdahaleden vazgeçmesi ve Batı'nın demokrasi yanlısı muhalefeti silahlandıramamasının sonucunda ortaya çıktığını söylüyor. Özgür Suriye Ordusu'nun sözcüsü Fahad el Masri, 'Uluslararası müdahale olmazsa Suriye ikinci bir Afganistan, ikinci bir Somali olacak' dedi."

Gazete, Suriye'deki İslamcı militanların Körfez ülkelerindeki bağışçılardan mali destek aldıklarına dikkat çekti.

Financial Times gazetesi de, İslamcı milislerin ülkedeki muhalif grupların ana ittifakı durumundaki Suriye Ulusal Koalisyonu'nun otoritesini reddetme kararıyla ilgili olarak şöyle dedi:

"Yeni ittifakın yaşayıp yaşamayacağını söylemek için erken olsa da uzmanlara göre, bu açıklama, Sünni ve Selefi güçlerin Batı tarafından desteklenen isyancılar karşısındaki artan gücünü yansıtıyor. Bu gelişmenin 2,5 yılda 100 binden fazla kişinin öldüğü savaşı durdurmak için Suriye lideri Beşar Esad ve isyancıları müzakere masasına oturtmak isteyen uluslararası toplumun çabalarını zora sokabilir."