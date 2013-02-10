T24 LogoT24 Logo
Dünya

Özgür Suriye Ordusu uçak düşürdü

Hama şehrinde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bağlı birliklerin rejimin savaş uçaklarından birini düşürdüğü iddia edildi

10 Şubat 2013 21:40

Suriye Hama'da muhaliflerin savaş uçağı düşürdüğü iddia edildi.
   
Suriye Genel Devrim Konseyi(SRGC), Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Cundullah ile Muaviye Bin Süfyan Tugaylarının, Kefr Nabuda beldesinde Mig 23 savaş uçağına uçaksavarlarla karşılık vermesi sonucunda uçağın tarım alanına düştüğünü söyledi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) ülke genelinde dün gerçekleşen çatışmalarda 158 kişinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca, Hama'da iki ordu birlikleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığını ve düzenli ordunun beldeye karadan karaya atılan füzelerle saldırdığını aktardı.

ETİKETLER

suriyeösouçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24