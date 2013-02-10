Özgür Suriye Ordusu uçak düşürdü

Suriye Hama'da muhaliflerin savaş uçağı düşürdüğü iddia edildi.



Suriye Genel Devrim Konseyi(SRGC), Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Cundullah ile Muaviye Bin Süfyan Tugaylarının, Kefr Nabuda beldesinde Mig 23 savaş uçağına uçaksavarlarla karşılık vermesi sonucunda uçağın tarım alanına düştüğünü söyledi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) ülke genelinde dün gerçekleşen çatışmalarda 158 kişinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca, Hama'da iki ordu birlikleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığını ve düzenli ordunun beldeye karadan karaya atılan füzelerle saldırdığını aktardı.