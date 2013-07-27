ÖSO, Rasulayn'daki sınır kapılarını PYD'den geri aldı

Özgür Suriye Ordusu'nun, Nusra Cephesi'ndeki Rasulayn ilçesinde Demokratik Birlik Partisi (PYD) gruplarıyla girdiği çatışmalarda sınır kapılarının denetimini ele geçirdiği bildirildi.



Muhalif yapılanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ile Nusra Cephesi'nin Rasulaynda girdiği çatışmalar sonucunda sınır kapılarının kontrolünü tamamen ele geçirdiğini ve PYD güçlerini geri püskürttüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilçe çevresinde silahlı muhaliflerle PYD güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktaran SRGC, iki grup arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bazı havan topu mermilerinin Rasulayn ilçesi karşısındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine düştüğünü ve mermilerin yerleşim yerine isabet ettiğini kaydetti.

Bu arada Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), rejim güçlerinin Halep'in Bab Neyrib bölgesine füzeli saldırısı sonucu bir ailenin tüm fertleriyle birlikte 35 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Füzelerin düştüğü yerlerde evlerin enkazında çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu dile getiren SRGC, olayı "rejimin yeni bir katliamı" olarak niteledi.

LCC ayrıca, Şam yönetimine bağlı güçlerin Humus'un Halidiye bölgesini atılan füzelerle vurması sonucu onlarca evin yıkıldığını ve çok sayıda evin hasar gördüğünü vurguladı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), Esed güçlerinin ülke genelinde ağır silahlarla muhaliflere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 120 kişinin öldüğünü bildirdi.