ÖSO militanı: Türkiye bize destek veriyor, Menbiç'e kadar gideceğiz

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus kentini Türkiye desteğiyle ele geçiren Özgür Suriye Ordusu'nun militanlarından Cumha Yasin, Türkiye'nin desteğiyle El Bab ve Menbiç'i de alacaklarını söyledi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’a konuşan ÖSO militanı Cumha Yasin, Türkiye'nin desteğiyle El Bab ve Menbiç'i de alacaklarını ifade etti.

Karkamış ilçesinin batısında yer alan Keklice köyünde ÖSO'nun eğitim kampının yakınında açıklama yapan ÖSO militanı Yasin, " Şimdi hazırlıklarımız sürüyor. Buralar da (El Bab ve Menbiç) alındıktan sonra Rakka ve Deyr Ez Zor'da da IŞİD'i temizleyeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'ten Karkamış ilçesinin Keklice köyüne gelen ve ÖSO saflarında savaşmak için Suriye'ye geçmeye çalışırken, konuşan Halepli ÖSO militanı 24 yaşındaki Cumha Yasin, 2 yıldır ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tugayı altında IŞİD ve Suriye Ordusuna karşı savaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi Suriye tarafına Cerablus'a geçeceğim. Orada IŞİD ve YPG ile savaşacağız. Zaten şimdi Cerablus güneyinde YPG ile savaşıyoruz. Batısında ise IŞİD ile savaşıyoruz. Cerablus'u IŞİD'ten almamız önemli bir kazanımdır. Diğer yerlerin alınması için büyük bir moral oldu. Suriye halkı da IŞİD'i istemiyor. IŞİD ile YPG'yi birçok kentten kasabadan ve köyden çıkartacağız. El Bab ve Menbıc kentini de alacağız. Şimdi hazırlıklarımız sürüyor. Buralar da alındıktan sonra Rakka ve Deryzor'da da IŞİD'i temizleyeceğiz".

'Cerablus'u IŞİD'den almamız önemli bir kazanımdır'

"Şimdi Suriye tarafına Cerablus'a geçeceğim. Orada IŞİD ve YPG ile savaşacağız. Zaten şimdi Cerablus güneyinde YPG ile savaşıyoruz. Batısında ise IŞİD ile savaşıyoruz. Cerablus'u IŞİD'ten almamız önemli bir kazanımdır. Diğer yerlerin alınması için büyük bir moral oldu. Suriye halkı da IŞİD'i istemiyor. IŞİD ile YPG'yi birçok kentten kasabadan ve köyden çıkartacağız. El Bab ve Menbıc kentini de alacağız. Şimdi hazırlıklarımız sürüyor. Buralar da alındıktan sonra Rakka ve Deryzor'da da IŞİD'i temizleyeceğiz.”

'Türkiye, ÖSO'ya askeri danışmanlık ve lojistik destek de veriyor'

ÖSO militanı Yasin, operasyonlarda Türkiye'nin ÖSO'ya askeri danışmanık, hava desteği ve lojistik destek verdiğini dile getirdi.

'ABD'den havadan ve lojistik destek'

Yasin, ABD'nin kendilerine yardım edip etmediği sorusuna karşılık, ABD'nin Cerablus operasyonunda hava desteği ve lojistik destek verdiğini söyledi.

'Türkiye, 8 grupla ortak hareket edecek'

Edinilen bilgilere göre ÖSO, Türkiye'nin desteğiyle yeni yerlere operasyon yapmak için hazırlık yapıyor. Türkiye ÖSO'ya bağlı ve kendisine yakın olan Sultan Murat Tugayları, Feylek El Şam ve Şam Cephesi'nin de aralarında bulunduğu 8 grupla ortak hareket edecek.