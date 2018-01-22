ÖSO mensuplarının bulunduğu kampa roketli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği "Zeytin Dalı Harekâtı"nın 3. gününde, Hatay'da bulunan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu kampa roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıda bir TEDAŞ çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü.

Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı'na getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.

Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, saldırıda bir TEDAŞ çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖSO güçleri, Afrin harekâtında öncü birlikler olarak görev yapıyor.