ÖSO: Kuzeydeki askeri üssü ele geçirdik

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki en önemli askeri üslerinden 46. üssü, 50 günden fazla devam eden çatışmaların ardından ele geçirdiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Halep'in el-Etarab bölgesinde yer alan ve uzun süredir ÖSO'ya karşı ağır bombardımanlar için kullanılan üs, muhalifler tarafından ele geçirildi. Onlarca hektarlık alana yayılmış binalar içinde konuşlanmış askerler, surlarında keskin nişancılar ve ağır makineli tüfekler yer alan üs, bir kurmay albay ve 7 albay tarafından yönetiliyordu.

46. üste, Suriye'nin kuzeyindeki en büyük cephanelik de bulunuyor.

Üssün ele geçirilmesiyle ÖSO, Esed'e bağlı birliklere yardımların ulaşmasını sağlayan Halep-Şam, Halep-Lazkiye yollarını da kesmiş oldu. Böylelikle Halep'teki Esed güçleri kuşatma altında kaldı.

22 Eylül 2012 Cumartesi günü sabah saat 06.00'da yaklaşık bin 200 muhalifle başlayan operasyonda 200 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

Başarısızlıkla sonuçlanan 10 saatlik ilk hücumda 7 kişi hayatını kaybederken, Esed güçleri tarafından ağır silahlar kullanılması nedeniyle onlarca kişi yaralandı. Bunun üzerine üsse yardım hatlarını zayıflatıp diğer bölgelerle irtibatını kesmeyi hedefleyen ÖSO üyeleri, Şeyh Ali ve Avram Kubra gibi çevre bölgeleri ele geçirdi.

Kuşatmanın sıkılaşması üzerine 30 askeri üsten kaçtı. Kaçan askerlerin küçük bir kısmı ÖSO'ya katıldı. Bunun yanı sıra üsten kaçan askerler istihbarat noktasında ÖSO'ya içerde bulunan silah çeşitleri, kuşatmayı kırmak için hazırladıkları planlar, moral durumları gibi önemli bilgiler sağladı.

Operasyon boyunca havan topları, hafif ve orta güçteki silahlarla askerlerin konuşlandığı binaları hedef alan ÖSO, yönetim tarafından kendilerine bazı ödüller verileceği vaadiyle kuşatma altındaki Esed'e bağlı birliklere yiyecek, içecek, sigara ve bazı aletler taşıyan 10 sivil giyimli kişiyi yakaladı.

Bugün üssün ele geçirilmesini sağlayan operasyon ise 20 saat sürdü.

Öte yandan Ürdün-Suriye sınırındaki Tel eş-Şahab bölgesini kontrol altında tutan Esed'e bağlı ana birlikte kopmalar yaşanması nedeniyle, bölgenin ağır bombardımana tabi tutulduğu bildirildi. Bölge sakinleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, şimdiye kadar duymadıkları şekilde şiddetli patlama sesleri işittiklerini ifade etti.