ÖSO, Kunduriyah'ı IŞİD'in elinden aldı

TSK'dan yapılan açıklamada Koalisyon Güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından yapılan operasyon sonucunda Kunduriyah yerleşim yerinin terörist unsurlardan temizlendiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle dendi:

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10'uncu gününde Kunduriyah bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 9 hedefin Fırtına obüsleriyle 67 atım yapılarak tam isabetle vuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar toplam 271 hedefe bin 195 atım yapıldı.