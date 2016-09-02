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ÖSO, Kunduriyah'ı IŞİD'in elinden aldı

TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar toplam 271 hedefe bin 195 atım yapıldı

02 Eylül 2016 22:39

TSK'dan yapılan açıklamada Koalisyon Güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından yapılan operasyon sonucunda Kunduriyah yerleşim yerinin terörist unsurlardan temizlendiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle dendi:

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10'uncu gününde Kunduriyah bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 9 hedefin Fırtına obüsleriyle 67 atım yapılarak tam isabetle vuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar toplam 271 hedefe bin 195 atım yapıldı.

 

 

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