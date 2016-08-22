ÖSO komutanı: Cerablus operasyonu birkaç güne başlayabilir

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanı, Türkiye sınırında Suriye’nin Cerablus kentine girmek üzere bekleyen güçleri olduğunu ve operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını söyledi. Buna göre ÖSO’nun hedefi bölgeyi misilleme olrak Gaziantep'te Kürtlere yönelik saldırı yaptığı ileri sürülen IŞİD’den almak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus kentini IŞİD’in elinden almak üzere Türkiye’den bir savaşçı grubunun, Suriye’ye girmeye hazırlandığı iddia ediliyor. İngiliz haber ajansı Reuters, ismi gizli tutulan Suriyeli bir üst düzey muhalif komutana dayandırdığı haberinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adı altında yüzlerce silahlı muhalifin Cerablus’a saldırı düzenleyeceğini bildirdi. ÖSO komutanı, “Farklı fraksiyonlar, sınırdaki alanda toplanıyor” derken, saldırının birkaç gün içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

IŞİD mayınladı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise IŞİD militanlarının ailelerinin Cerablus ve El Bab kentlerinden ayrılarak örgütün Suriye’deki kalesi konumundaki Rakka’ya gittiğini bildirdi. Reuters de muhalif kaynaklara dayanarak IŞİD’in militanlarını saldırı beklenen Cerablus’tan çekmeye başladığını aktardı. İngiliz haber ajansına konuşan bir yetkili, operasyonun kolay olmayacağını söyledi. Yetkili, “Kesinlikle direniş olacak. Büyük çapta mayınlama yapmış olacaklar. Cerablus’a girme operasyonu kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

Özel güvenlik bölgesi

Cerablus’a operasyon haberleri gelirken, Gaziantep Valiliği de önceki akşam Karkamış ilçesinin Beşkılıç ile Türkyurdu arasındaki bölgeyi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi olarak ilan etti. Valiliğin açıklamasına göre söz konusu bölgelerde her türlü araç ve insan giriş ve çıkışı kontrol edilecek ve gerektiği taktirde yasaklanacak. Karar, önceki akşam Cerablus’tan atılan havan mermilerinin Karkamış’a düşmesinin ardından geldi. Türkiye’den de Cerablus tarafına top atışıyla karşılık verildi.

SDG kuzeye operasyonu tamamladı

Bu arada, SDG’nin oluşturduğu Menbiç Askeri Konseyi, önceki gün yaptığı yazılı açıklamayla kentin kuzeyindeki operasyonları tamamladıklarını, güneydeki operasyonların ise devam edeceğini duyurdu. Bu, SDG’nin, Cerablus yerine daha güneydeki El Bab’a doğru ilerlemeye çalışacağı anlamına geliyor.

Sınır 2.5 yıldır kapalı

IŞİD, Cerablus’u, 2014 yılının Ocak ayında El Kaide’nin o dönemki Suriye kolu El Nusra Cephesi’nin elinden almıştı. Çatışmalar sırasında Türkiye, 6 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Cerablus’un karşısına düşen Karkamış Sınır Kapısı’nı kapatmıştı. Kapı bugüne kadar kapalı kalsa da bölgede kaçak geçişler olduğu söyleniyor.

IŞİD’e Musul'a ağır darbe

Irak güçlerinin Musul’un kuzeyinde IŞİD’i hedef aldığı hava saldırısında aralarında örgütün üst düzey isimlerinin de olduğu 19 militan öldürüldü. Öldürülenler arasında Irak Emiri İyad Hamid Mahal el-Cemili, örgütün eski lideri Ebu Ömer el-Bağdadi’nin ofis müdürlüğünü yapan Muhammed el-Vavi, askeri üretim sorumlusu Hacci Teysir ve kimyasal üretim sorumlusu Saddam el-Hadidi gibi üst düzey isimlerin bulunduğu kaydedildi.