ÖSO komutanı: Birkaç gün içinde Menbiç'i de alacağız

Suriye'nin Cerablus kentini ele geçiren Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) komutanlarından Albay Ahmed Osman, yeni hedefin birkaç gün içinde Menbiç'i Demokratik Suriye Güçleri'nin elinden (DSG) almak olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Özgür Suriye Ordusu'nun çatısı altında savaşan muhalif gruplardan Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmed Osman, Reuters haber ajansına konuştu.

Osman, Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin, Menbiç'i ele geçirmeyi hedeflediğini belirtti. Osman, Menbiç'teki YPG'lilerin bölgeyi terk etmediğini, aksine mevzilerini güçlendirdiğini; bu yüzden de muhalif güçlerin Menbiç'e doğru ilerlediğini söyledi. Osman, Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Menbiç'in "Allah izniyle birkaç gün içinde alınacağını" ifade etti.

Osman, Menbiç'in alınmasının ardından El Bab ve Mare'ye doğru ilerlemenin daha kolay olacağını da sözlerine ekledi. Türkiye ve ABD; YPG'ye, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi için çağrı yapmıştı. YPG de bölgeden çekildiğini iddia etmişti. Menbiç'in kontrolü, yaklaşık 2.5 ay süren çatışmaların ardından geçtiğimiz haftalarda, IŞİD'den YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne geçmişti.

Cerablus ve Menbiç'in ardından hala IŞİD'in kontrolündeki El Bab ve El Rai kentleri de hem ÖSO hem de PYD güçlerinin hedefinde bulunuyor. Bu kentler Rojava kantonlarını birleştirmek isteyen PYD için stratejik hedefler konumunda. Ayrıca PYD'nin bölgede güçlenmesini istemeyen ÖSO da bu kentlere doğru yönelmiş durumda.

19 hedefe 103 top atışı yapıldı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine görei TSK, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) destek amacıyla Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekâtı sırasında PYD’nin silahlı gücü YPG’ye yönelik 19 hedefe 103 top atışı yapıldı. Komuta merkezi dahil 5 bina vuruldu, 25 PKK/YPG’li öldürüldü. Öte yandan, TSK’nın desteğiyle Cerablus’u IŞİD’ten alan ÖSO’nun bundan sonraki hedefinin Menbiç olduğu öne sürüldü.

YPG’nin önceki akşam uzman çavuş Ercan Çelik’in şehit düşmesine, üç askerin de yaralanmasına neden olduğu iki Türk tankını Rus yapımı Kornet tanksavarla vurmasından sonra, TSK, Cerablus ve çevresindeki YPG güçlerini havadan ve karadan hedef almaya başladı. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tankların vurulmasından sonra havalanan Türk F-16’ları Cerablus’un güneyinde PKK ve YPG’nin ortak kullandığı 5 ayrı binaya bomba yağdırdı. Bu binalardan birisinin YPG’nin komuta merkezince kullanıldığı tespit edildi.

İnsansız hava araçları (İHA), savaş uçaklarının tarruzları sonucu 25 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirildiğini tespit etti. Aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendiriliyor. Çoğu İncirlik’ten kalkan F-16’ların gerçekleştirdiği taarruzlar dün belirli aralıklarla gün boyu sürdü.

Tank sayısı 50 oldu

Fırtına obüsleri dün saat 14.00 itibariyle 19 ayrı YPG hedefine 103 atış yaptı. TSK, ÖSO güçlerine destek olmak amacıyla Suriye içine soktuğu tank sayısını da arttırdı. Suriye’de toplam Türk tankı 50’yi buldu. Askeri kaynaklar TSK’nın bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığını ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiğini söyledi. İngiliz Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Cerablus’un güneyindeki Ceb el Kussa köyünde en az 40 sivilin öldüğünü öne sürdü.

ÖSO 13 köyü ele geçirdi

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde 3 köyün terörist unsurlardan temizlendiğini, köylerin ÖSO kontrolüne geçtiğini duyurdu. Açıklama şöyle: “Harekat kapsamında ÖSO batı ve güney yönüne doğru ilerlemesini sürdürüyor. Cerablus (Karkamış) bölgesinde Amerina, Ayn El Bayda, Dabis, Balaban, Suraysat, Cebel Kussa, Kırk Mağara, Kırata, Aşağı Amerina ve Ez Zahiriyah köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Rai (Çobanbey) bölgesinde Ayyaşe, Şeyh Yakup ve Kersanlı köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Türk Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması ve sıcak yemek dağıtımına başlanmıştır. Harekâtta, sivillerin hedef alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”