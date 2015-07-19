ÖSO, Halep'teki toplantısında 'tek bir komuta altında toplanma' kararı aldı

Özgür Suriye Ordusu'nun Halep Bölge Komutanı General Saher Abdurrahman El Saket, Suriye ordusuyla daha etkin bir şekilde mücadele etmek için Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait grupları tek bir komuta altında toplamaya karar verdiklerini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde gerçekleşen ÖSO toplantısında, Halep, Şam, Deraa, Humus ve İdlib cephesinin birleştirilmesi ve ortak hareket edilmesi kararı alındı. Toplantının ardından sonuç bildirgesini açıklayan General Saher Abdurrahman El Saket, şunları söyledi:

"2002'den beri rejim ordusundan ayrılarak küçük küçük gruplar şeklinde rejime karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na ait grupları birleştirerek daha güçlü bir muhalif ordusuyla güç birliği yaparak rejime karşı daha etkin mücadele etmek için başta Halep, Şam, Deraa, Humus, İdlib bölgelerinde bulunan tüm muhalifleri bir tek komuta altında toplanma kararını almış bulunuyoruz. Umut ediyorum, bu kararda kısa sürede sonuç alırız."