T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖSO güçleri Raco'nun eteklerinde hazır bekliyor

İrfan SAPMAZ / AZEZ, (Suriye) (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresinde bulanan köyler alındı

19 Şubat 2018 16:18

İrfan SAPMAZ / AZEZ, (Suriye) (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresinde bulanan köyler alındı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre ; ÖSO güçleri Raco beldesinin alınması için hazırlık yaptığı ve bölgeye takviye güçlerin gönderildiği öğrenildi. Çevredeki köyleri alan ve Raco beldesinin eteklerine kadar gelen ÖSO güçleri hazır bekliyor. Yapılan hazırlıkların ardından Raco beldesi önümüzdeki günlerde operasyon başlatılacağı öğrenildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAPMAZAZEZ Suriye DHATÜRK Silahlı KuvvetleriAfrinZeytin Dalı HarekatıRacoYerelYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24