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ÖSO güçleri Afrin'de kontrolü sağladı (3)

ÖSO, AFRİN'DE KONTROLÜ SAĞLADI Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı

18 Mart 2018 12:55

ÖSO, AFRİN\'DE KONTROLÜ SAĞLADI
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişleri sürüyor.

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