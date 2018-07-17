"ÖSO grupları arasında 'Türkiye bizi sattı, eskisi kadar kıymet vermiyor' gibi şeyler konuşuluyor"

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Münbiç Askeri Konseyi'nin YPG tamamen çekildi açıklamalarına ilişkin olarak, "Dışişleri kaynakları yarım da olsa bir açıklama yaparak, "YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı, süreç devam ediyor" dedi" diye yazdı.

Takan, bölgedeki istihbarat kaynaklarının Ankara'ya raporlar gönderidğini belirterek, "Bugün itibarıyla Türkiye'nin kontrolünde bulunan bölgede konuşlu bazı ÖSO grupları arasında 'Türkiye bizi sattı bize eskisi kadar kıymet vermiyor' gibi şeyler konuşulmaya başlandı. Bunlar içinde sadakatsiz ve nankör olanlar buna çare olarak Türk askerine karşı provokatif eylemler yapmayı ve bunu başka güçlerin üzerine atarak tekrar kıymet kazanma gibi bir çılgınlık yapabilirler. Çok dikkatli olmak lazım" ifadesini kullandı.

Takan'ın yazısını ilgili bölümü şöyle:

"Yıllardır, sizlere bu köşeden anlatmaya çalışıp da başaramadığımız, ek gösterge, kek kadar hassasiyet göstermediğiniz gerçeklere "neler oluyor neler?.. Maydanozlu köfteler!" demeden devam edeceğim. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana bölgedeki istihbarat kaynaklarımızdan Ankara'ya raporlar yağıyor. İstihbarat notları içinde o kaynakların kullandıkları zaman ibareleri sizleri yanıltmasın. Oralara takılmayın. Ben de biraz bekletildi çünkü o notlar. Başlıklar halinde devam edelim;

"İran;

Kandil'in İran tarafında İran KDP'si ve Zağros Kartalları şiddetli şekilde İran güçlerine saldırmakta ve ağır kayıplar verdiriyor.

Bugün itibarı ile bu güçler Kürt yerleşimlerine (Şino ve Havreman hariç) rahatça girip çıkmaktadır. Dün gece de 4 İran askerini öldürdüler.

Ayrıca, ABD Afganistan'da esir alınan Taliban militanlarından kamera önünde, İran'dan yardım aldıklarına yönelik itiraflar almaya başlamış.

Önümüzdeki günlerde ABD dünya kamuoyunda İran'ı zora sokmaya devam edecek.

ABD, Horasan denilen bölgede yaşayan Kürt nüfusu silahlandırmış ve hazırlamış, bir iç savaş olasılığında bunlarda devreye alınacakmış. Bu bağlamda İran'ın Suriye ve Irak'tan çekilmesi şart. Savunmaya geçecek.

"Kazanma gibi bir çılgınlık yapabilirler, dikkatli olmak laızm"

Suriye;

4-5 gün önce Kürt coğrafyasından bir grup diplomat ABD'ye gitti.

Dün bir ABD'li diplomat, kendisi Kürtler ve Orta Doğu konusunda uzman bir kişi ABD özel kuvvetlerine Kürtler konusunda danışman olarak atandı; hem Kürt hem de Sünnistan bölgesinin Fransız mandası olmasını ısrarla savunan biri ve kendini Kürtlere çok yakın hissediyor. Bu şahsın faaliyetleri kesinlikle Türkiye'nin aleyhine olacaktır.

Bugün itibarıyla Türkiye'nin kontrolünde bulunan bölgede konuşlu bazı ÖSO grupları arasında 'Türkiye bizi sattı bize eskisi kadar kıymet vermiyor' gibi şeyler konuşulmaya başlandı. Bunlar içinde sadakatsiz ve nankör olanlar buna çare olarak Türk askerine karşı provokatif eylemler yapmayı ve bunu başka güçlerin üzerine atarak tekrar kıymet kazanma gibi bir çılgınlık yapabilirler. Çok dikkatli olmak lazım.

YPG, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesinden endişeli. ABD'li askerler YPG'ye devamlı moral veriyor karargahlarında söylemleri, Türkiye'nin ekonomisi çok kötü operasyon yapamaz diye...

Önümüzdeki bir kaç gün içinde ABD'nin Deyrizor üssünde bulunan uzun, kısa menzili füzeler ve hava savunma sistemleri bu konuda eğitimlerini tamamlayan YPG'lilere teslim edilecek.

Seçimden hemen sonra Kamışlı'da, Türkiye'de faaliyet gösteren sol terör örgütleri, PKK ile yaptıkları toplantıda, PKK hakimiyetinin olmadığı özellikle Akdeniz, Ege, Karadeniz gibi yerlerde eylem için destek istemiş. PKK, olumlu cevap vermiştir.

"McGurk bölgede planlamada"

Irak;

Bugün itibarı ile Irak güçleri, Musul'un ve Kerkük'ün güneyinden çekilmeye başladı aynı zamanda IŞİD paralel bölgeye güç yığmaya başladı. Tahminen yakın zamanda IŞİD, Musul ve Kerkük'e saldıracak. Peşmerge, bunları tekrar oralardan çıkaracak ve bu sefer tamamen buralara yerleşecek.

Bir kaç gündür, McGurk bölgede planlamada. Bu arada Kandil'de 500 kişilik PKK grubu mevcut. Bu grubun amacı, İran peşmergesini bu alandan uzak tutmak bunda da başarılılar. Bu PKK grubunun içinde yönetici kadrosu yok."