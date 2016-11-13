ÖSO, El Bab'ın 2 km yakınına ulaştı

Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'ın IŞİD'den kurtarılması evresine geçti. İlerleyişi süren ÖSO birlikleri El Bab'ın 2 kilometre yakınına ulaştı.



Gece 02.00 sularında harekete geçen ÖSO güçlerinin Hazvan, Süsyan, Aldana, Kıyran, Uglan ve Avlan köyleri ile bazı meskun mahalleri IŞİD'in elinden aldığı bildirildi. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaklaşık bin 600 kilometrekarelik alan IŞİD'den arındırılırken, derinlik Türkiye sınırından güneye doğru 27 kilometreye ulaşmış durumda.

