ÖSO, El-Bab ile Menbiç arasındaki bağlantıyı sağlayacak köyü ele geçirdi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Halep’in kuzeyinde PYD'nin Menbiç'ten Bab'a uzanacağı yolu kesti.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO'nun, Türkiye sınırına 28 kilometre mesafedeki Bab ilçesi ve çevresindeki ilerleme sürüyor.

Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Menbiç ilçesinde bulunan PYD’nin IŞİD kontrolündeki Bab'ı kontrol etmeyi hedefliyordu. Bab'ı alarak Suriye'nin kuzeydoğu sınırında başlayan hakimiyet kuşağını Fırat Nehri'nin batısında kontrol altında tuttuğu bölgelerle birleştirmek isteyen PYD, ilçenin kuzeydoğusundaki yığınağına devam ediyor. Bu arada, PYD’nin Bab'a girmesini engellemek isteyen TSK destekli ÖSO, Bab-Münbiç yoluna ilerleyerek stratejik önemdeki Acemiye köyü IŞİD’ten aldı.

Böylece, PYD'nin Menbiç'teki güçlerini Bab'a sevketmek istemesi halinde kullanacağı yol kesilmiş oldu.

ÖSO'nun Bab çevresinde IŞİD ve PYD ile eş zamanlı çatışmaları devam ediyor.