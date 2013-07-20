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Dünya

ÖSO, BM'yle görüşecek

ÖSO Genelkurmay Başkanı İdris ve muhalefet temsilcileri gelecek hafta BM'de temaslarda bulunacak

20 Temmuz 2013 09:50

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Birleşik Komutanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Selim İdris ve bazı muhalefet temsilcileri gelecek hafta BM'de temaslarda bulunacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye muhalefeti heyetinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleriyle gayrıresmi bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Heyette kimlerin yer alacağı ve heyetin BM dışında ABD'deki diğer temaslarına ilişkin programın henüz netleşmediği belirtildi. 
Suriye muhalefet heyetinin Rusya ve Çin'in Suriye rejimine verdikleri destek nedeniyle herhangi bir adım atamayan BMGK'yı ikna etmeye çalışacakları ifade edildi.
Suriye krizinin başlamasından bu yana iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen BMGK olaya müdahil olamadı. Daha önce çıkarılmak istenen üç karar taslağı Rusya ve Çin tarafından veto edildi.
Son olarak Humus'ta mahsur kalan sivillere yardım ulaştırılması veya bu sivillerin tahliye edilmesi için çağrı niteliğinde ABD ve Avrupalı Konsey üyeleri tarafından hazırlanan metin de Rusya'nın bazı maddeleri değiştirmek istemesi üzerine kabul edilememişti.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ile koordine olmayı sürdürdüğünü ancak şu aşamada Suriye muhalefet liderlerinin Washington ziyareti planının olmadığını söyledi.
Muhalefet yetkililerinin New York ziyareti planladığını belirten Harf, ziyaretin detaylarının henüz teyit edilmediğini kaydetti.

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