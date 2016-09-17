ÖSO birlikleriyle ABD askerleri arasındaki gerginlik sonrası TSK'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin IŞİD’in elindeki El Bab’a ilerleyişi devam ederken, ortak operasyonu görüşmek üzere Çobanbey’e gelen ABD Özel Kuvvetleri birliği ile bazı ÖSO grupları arasında gerginlik çıktı. Akşam saatlerinde ise hem TSK hem Pentagon, operasyona ABD Özel Kuvvetleri’nin destek verdiğini duyurdu. Böylelikle ABD Özel Kuvvetleri ilk kez Fırat Kalkanı harekâtına katılmış oldu. Öğlen saatlerinde TSK'dan yapılan açıklamada IŞİD'e yönelik Suriye'de Tatimus ve Kunah Tıra bölgesine hava harekâtı düzenlendiği bildirildi. Harekâtta 3 IŞİD hedefinin içindekilerle birlikte imha edildiği açıkladı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Suriye'de PYD’nin denetimindeki Afrin ile Menbiç arasında yer alan ve IŞİD’in denetimindeki kilit El Bab kentinin ele geçirilmesine destek amacıyla sınırı geçen ABD askerlerinin varlığı, ÖSO komutası altında hareket eden bazı muhalif grupların tepkisine yol açtı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre dün sabah ABD Özel Kuvvetleri’ne bağlı 29 asker, El Bab’a yönelik operasyona destek amacıyla ÖSO güçlerinin denetimdeki Suriye’nin Çobanbey (El Rai) kasabasına geldi.

Tartışma yaşandı

Bu gelişme üzerine ÖSO’ya mensup muhalif gruplar arasında tartışma yaşandı. Başta Hamza Tugayı olmak üzere ÖSO bünyesindeki bazı gruplar ABD askerlerine karşı çıktı. Yaşanan tartışma sonrası ABD askerlerinin El Bab’a yönelik harekâta katılmaması yönünde ortak karar alındı. Bu kararın ardından ABD birliğinin Çobanbey’den çıktığı iddia edildi. ABD askerlerinin Türkiye sınırına yakın noktadaki Azez’in Havar Köyü’nde beklediği ve Bab kuşatmasına katılmak için muhalif grupların temsilcileri ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

TSK: ABD destek veriyor

TSK ise ÖSO’nun dün Azez-Çobanbey arasındaki bölgede IŞİD hedeflerine yönelik harekatına koalisyon kapsamında ABD Özel Kuvvetleri’nin destek verdiğini duyurdu. Dün akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede Azez-Çobanbey bölgeleri arasında muhalif unsurlardan oluşan 4 Özel Görev Kuvvet Grubu’nun, keşif, gözetleme ve ikmal faaliyetlerini tamamlanması sonrasında saat 14.00’de kontrol edilen bölgeden güney yönünde ileri harekat başlattığı ve bu harekatın akşam saatlerinde de devam ettiği belirtildi. Açıklamada bazı ÖSO güçlerinin ABD Özel Kuvvetleri’ne yönelik tepkisine yer verilmedi. Bir yetkili, “ÖSO güçleri ABD askerlerini bölgeden kovdu mu?” sorusuna, “Muhaliflerden küçük bir grup protestoda bulundu. Ancak ABD askerlerinin Suriye dışına çıktığı bilgisi doğru değil. Saat 18.00 itibarıyla dahi harekata destek veriyorlar. Gerektiğinde Türk Özel Kuvvetleri ile birlikte hareket ediyorlar. ABD Özel Kuvvetleri’nin bu harekata destek vermesi son derece önemli” yanıtını verdi.

Pentagon: TÜrk birliklere destek verdik

Pentagon’dan dün yapılan açıklamada ise Amerikan özel kuvvetlerinin Suriye’de ilk kez Türk birliklerine destek verdiği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, AA’ya yaptığı açıklamada Türk hükümetinin talebi doğrultusunda Suriye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey bölgelerinde Amerikan özel kuvvetleri birliklerinin Türk ve Suriyeli muhalif güçlere destek verdiğini belirtti. Davis, “Amerikan özel kuvvetleri birliklerinin Türk birliklerine ve Suriyeli muhalif güçlere verdiği destek, IŞİD mücadele eden diğer yerel unsurlara da veriliyor” ifadelerini kullandı.

AFP ajansının haberinde ise Yüzbaşı Davis, Amerikalıların, Suriye Demokratik Güçleri’ne olduğu gibi Suriyeli gruplara da eğitim, danışmanlık gibi yardımlarda bulunduğunu belirtti. Yüzbaşı Davis, kaç Amerikalı askerin Türk birliklerle çalıştığını söylemedi.