ÖSO 24 kilometre derine indi; IŞİD'in Türkiye sınırıyla olan teması tamamen kesildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda IŞİD'in Türkiye'yle sınır teması Azez-Cerablus hattının birleştirilmesiyle tamamen kesildi.

Azez'in komşu ilçesi olan Çobanbeyli'ye cumartesi günü Türk tanklarının girmesiyle hız kazanan 'Fırat Kalkanı'nın ikinci aşamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu Çobanbey bölgesindeki Tuveyran, Haliliye, Bab Lemon, Hac Veli ve Öküzöldüren köylerini IŞİD'den geri aldı. Böylece 98 kilometrelik sınır hattı muhaliflerin eline geçerek IŞİD'den tamamen temizlenmiş oldu.

Türk tanklarının desteğiyle ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor

TSK’nın özellikle tank ve topçu desteğini alan ÖSO, Cerablus’tan batıya, Çobanbey’den de doğuya doğru ilerleyerek IŞİD’i bu hattan çıkardı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dün akşam saatlerinde IŞİD’in Azez-Cerablus arasındaki Mare Hattı’ndan tamamen temizlendiği açıklandı.

ÖSO, IŞİD’in Türkiye sınırıyla temasını keserek Azez-Cerablus hattını birleştirdi. Sınır hattında konuşlu Fırtına obüsleri ÖSO güçlerine destek amacıyla yer yer “perdeleme atışları” yaptı.

Türk savaş uçakları vurdu

IŞİD bu kıskaçtan kurtulmak için güneye El Bab’a doğru kaçmaya başlayınca, ÖSO da güneye doğru sarkma planını devreye soktu.

Böylece ÖSO, TSK desteğiyle IŞİD’e üç cepheden saldırmaya başladı. ÖSO’nun güney istikmetinde ilerleyebilmesi için TürkHava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları önceki gece Çobanbey civarında El Kadı bölgesinde üç, Vukuf bölgesinde de bir IŞİD hedefini vurarak imha etti.

ÖSO, Suriye'de 24 Kilometre derine indi

Çobanbey-Cerablus arasındaki kıskaç harekâtının dün tamamlanmasıyla Azez-Cerablus arasındaki 98 kilometrelik Mare Hattı tamamen ÖSO’nun eline geçmiş oldu.

Muhalifler, Çobanbey bölgesinde Tuveyran, Haliliye, Bab Lemon, Hac Veli ve Öküzöldüren köylerini IŞİD’den aldı. Harekatın Cerablus ayağında da Türkiye sınırından güneye 24 kilometre derinliğe inen ÖSO, Fırat Nehri’nin batıya uzanan kolu Sucu Çayı’na ulaşmıştı.

ÖSO, Cerablus’un batısında bugün IŞİD’den Ganime ve Süveyda köylerini de alarak, Çobanbey yönünden gelenlerle aynı anda, terörislerin sınır hattında elinde kalan son köy olan Kadılar’ı kurtardı. Böylece ÖSO, Çobanbey ve Cerablus arasındaki Suriye-Türkiye sınırında, terörist unsurlardan arındırılmış bir kuşak meydana getirdi.

83 hedefe 239 top atışı yapıldı

TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre dün Tuvayran, Kubba Turkuman, El Kadı, Tall Ar, Es Suveydah, Vukuf ve Tall Battal bölgelerinde IŞİD’e ait 83 hedef Fırtına obüsleriyle 293 atış yapılarak imha edildi.

TSK’nın destek verdiği ÖSO güçleri Tuvayran, An Nahdah, Bab Es Sallum, Ganamiyah ve Kubat Turkuman ve El Mutminah köylerini ele geçirdi. Fırat Kalkanı harekâtının başladığı günden bu yana 11 mayın ve 325 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Koalisyonun hava gücüne ait A-10 tipi savaş uçakları da Cerablus’un güneybatısındaki Mintakat, Kandurah ve Vukuf bölgelerinde içinde silahlı IŞİD teröristlerinin bulunduğu araçlar ile bir binayı vurdu. Öte yandan Çobanbey kırsalında, IŞİD’le çıkan çatışmada yaralanan 13 ÖSO üyesi dün Kilis’te tedavi altına alındı.



