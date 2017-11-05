Osmanlıspor'un beraberlik golünü atan Aminu: Golün geleceğini hissetmiştim

Fenerbahçe karşısında 89. dakikada golü atan ve takımına 1 puanı getiren Osmanlıspor'un Nijeryalı golcüsü Umar Aminu, golün geleceğini pozisyonun gelişimi itibarıyla hissettiğini söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından konuşan Nijeryalı golcü, ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele ettiklerini ve gol yemelerine rağmen mücadeleden kopmadıklarını söyledi. Takımının 1 puan almasını sağlayan golü atan Aminu ayrıca ligdeki sıralamalarının nedeninin lige yaptıkları kötü başlangıç olduğunu kaydetti.

Umar Aminu'nun maç sonu açıklaması şöyle:

"Mücadele için takımımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok güzel mücadele ettik. Yediğimiz golden sonra da mücadeleye devam ettik.

Bizim için önemli bir puandı. İyi bir takımız ama ligde son sıralardayız. Gerçekten kötü bir başlangıç yaptığımız için böyle. Bunu değiştirmek istiyoruz, bizim için önemli bir puandı.

Golün geleceğini hissetmiştim. Topun Doukara'ya gelmesi, benim tamamlamam... Çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. Bu haftada bizim için çok önemli bir puandı."