Osmanlısporlu futbolcu, selamını almayan Adana Demirspor antrenörünün burnunu kırdı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor’da oynayan Bilal Aziz’in, dün oynanan Adana Demirspor maçı öncesinde, selamını almadığını iddia ettiği ADS antrenörü Fatih Çardak’ın burnunu kırdığı ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor ile PTT 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Osmanlı Stadı'nda karşılaşmıştı.Maçtan bir buçuk saat önce olan, herkesten gizlenen ve burun kırılmasıyla sonuçlanan kavga bugün ortaya çıktı. Müsabaka başlamadan bir buçuk saat önce sahaya giriş tünelinde Osmanlıspor futbolcusu Bilal Aziz ile Adana Demirspor'un yardımcı hocası arasında kavga çıktı.

Misafir takımın yardımcı hocalarına 'Hoş Geldiniz' diyen Osmanlısporlu Bilal Aziz'in selamını almayan Adana Demirspor'un yardımcı hocası Fatih Çardak arasında yaşanan olayda Çardak'ın burnunun kırıldığı, Bilal Aziz'in de yüzünden darbe aldığı bildirildi. Yaşanan olay, teknik kadro ve oyuncular tarafından yatıştırılırken, müsabaka hakemi ile gözlemci tarafından görülmedi.