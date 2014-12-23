PTT 1. Lig'de 29 puanla zirvede yer alan Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi. Kayserispor maçından sonra kendisine güldüğü iddiasıyla bir kadın gazetecinin üzerine yürüyen 43 yaşındaki hoca, Disiplin Kurulu'ndan 2 maç ceza almıştı.

Osmanlıspor'da bu sabah yapılacak idmanını iptal eden yönetim, teknik direktör Osman Özköylü ile bir araya geldi. Toplantı sonunda istifa kararı çıktı ve Özköylü'nün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Özköylü, tesislerden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Burada olduğum sürede bana inanan herkese teşekkür ediyorum. Helalleşerek ayrılıyorum. Saygı çerçevesinde vedalaştık. Ayrıldım, ama Osmanlıspor'un başarısı için her zaman dua edeceğim. Şampiyon geldim ve bıraktığım takımın durumu ortada. Başım dik ayrılıyorum. Takımı bu durumda bırakmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde ayrılıyorum. Türkiye'de başarılı olmanın ödülü bu olsa gerek" diye konuştu.

Özköylü'yü bazı futbolcuların istemediği ve yönetime şikayet ettiği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin, Özköylü ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Gazetecinin üzerine yürüdü, özür diledi

Osman Özköylü, Kayserispor-Osmanlıspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, kendisine güldüğünü iddia ettiği bir gazeteci ile tartışma yaşamıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men ve 13 bin lira para cezası olan 43 yaşındaki teknik direktör, yaşanan olaylarla ilgili özür dilemişti.