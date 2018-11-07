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Spor

Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi

Ercan ATA / ANKARA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşmaya vardı

07 Kasım 2018 20:02

Ercan ATA / ANKARA (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşmaya vardı.
Ligin 11\'inci haftasında alınan 1-0\'lık Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırma kararı alan Osmanlıspor yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Osman Özköylü\'yü getirdi. 11 maçta aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 10\'uncu sırada yer alan ve play-off potasının dışında kalan Osmanlıspor, bir dönem kulüpte görev yapan Özköylü ile anlaştı.
Özköylü\'nün yarın kulüp tesislerinde kendisini Osmanlıspor\'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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