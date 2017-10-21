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Spor

Osmanlıspor'da 'kuruluş dönemi' tamam; gözler 'yükselişte'

Bülent Uygun yönetiminde 5 haftada yalnızca 1 puan toplayan Başkent ekibi, İrfan Buz ile 4 maçtan 6 puan almayı başardı

21 Ekim 2017 19:02

Süper Lig'in 9. haftasında İrfan Buz yönetiminde 4'üncü maçına çıkan Osmanlıspor, evinde Karabükspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 16'da Musa Çağıran, 45'te Cikalleshi ve 59'da Umar Aminu'dan geldi.

Ligin 5. haftasına kadar Bülent Uygun'un çalıştırdığı ve yalnızca 1 puan toplayabilen Osmanlıspor, 9'uncu haftada puanını 7'ye yükseltmesine karşın düşme potasından kurtulmayı başaramayarak 17'nci sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise 8 puanda kalarak 14'üncü sıradaki yerinde kaldı.

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