Osmanlıspor'da 'kuruluş dönemi' tamam; gözler 'yükselişte'

Süper Lig'in 9. haftasında İrfan Buz yönetiminde 4'üncü maçına çıkan Osmanlıspor, evinde Karabükspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 16'da Musa Çağıran, 45'te Cikalleshi ve 59'da Umar Aminu'dan geldi.

Ligin 5. haftasına kadar Bülent Uygun'un çalıştırdığı ve yalnızca 1 puan toplayabilen Osmanlıspor, 9'uncu haftada puanını 7'ye yükseltmesine karşın düşme potasından kurtulmayı başaramayarak 17'nci sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise 8 puanda kalarak 14'üncü sıradaki yerinde kaldı.