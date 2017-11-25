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Spor

Osmanlıspor'da kupa mesaisi

ANKARA, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarına başladı

25 Kasım 2017 21:29

ANKARA, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur maçında Evkur Yeni Malatyaspor\'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde önceki gün Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet alarak rahat nefes alan Başkent ekibi, çalışmalara ara vermedi. Batıkent Tesisleri\'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Saha içerisinde motivasyon ağırlıklı yapılan kısa toplantının ardından, Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular masaj ve sauna yapıp dinlendirilirken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Topla ısınmaya yönelik koordinasyon ve dar alanda pas çalışması yapan futbolcular daha sonra saha kenarında çabukluk çalışmasına geçti. Yarı sahada gruplar halinde pas, çabukluk ve şut organizasyonlarından bulunan Başkent ekibi, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 

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