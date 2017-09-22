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Spor

Osmanlıspor'da İrfan Buz dönemi başladı

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor'da yeni teknik direktör İrfan Buz işbaşı yaptı

22 Eylül 2017 00:20

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor\'da yeni teknik direktör İrfan Buz işbaşı yaptı. 
Bülent Uygun\'un istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan İrfan Buz, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. 
Henüz basın önünde imza atmayan Buz\'un yarın resmi imzayı atacağı öğrenildi. Osmanlıspor yönetiminin imza törenini basına açıp açmaması ise henüz belli değil.
Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde oyuncularıyla birer birer tokalaştıktan sonra yaklaşık olarak 10 dakika motivasyon içerikli konuşma yaptı.
Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde ilk antrenmanına çıkan Osmanlıspor, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra topla ısınmaya yönelik pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Günün tek çalışması 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla son buldu. 1 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto katılmadı.

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