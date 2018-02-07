T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor'da Göztepe hazırlıkları devam etti

ANKARA,(DHA) Osmanlıspor, Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

07 Şubat 2018 19:21

ANKARA,(DHA)

Osmanlıspor, Göztepe\'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 
Spor Toto Süper Lig\'in 21\'nci haftasında deplasmanda Göztepe\'yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tam kadro olarak yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçen oyuncular, dönüşümlü olarak 5\'e 5 oynanan çift kale maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA Osmanlıspor GöztepeToto Süper LigGöztepeOsmanlısporTeknik DirektörBuzIsınmaDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24