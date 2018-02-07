Osmanlıspor'da Göztepe hazırlıkları devam etti

ANKARA,(DHA)

Osmanlıspor, Göztepe\'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig\'in 21\'nci haftasında deplasmanda Göztepe\'yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tam kadro olarak yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçen oyuncular, dönüşümlü olarak 5\'e 5 oynanan çift kale maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.

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